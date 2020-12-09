Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 9 декабря

Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Лучшей музыкой для ушей Овна станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды советуют Овну подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Овну смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды советуют Тельцу отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это Телец способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы имеют шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если они такое приглашение не получат, им имеет смысл самим приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды в этот день наделяют Близнецов спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что они сумеют показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы их мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.
Рак (22 июня – 23 июля)
Рак, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – у Рака получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.
Лев (24 июля – 23 августа)
Страсть Льва к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Лев будет изобретателен на этот счет. Он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.
Дева (24 августа – 23 сентября)
День склоняет Деву к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ей вариантов поразвлечься, в Деве проснется талант организатора, и она быстро придумает с кем, когда и куда ей можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Девы может быть обширной. Но самое лучшее, что может она сделать, – это провести время с тем, кого любит.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у них на лице. Больше того, Весы и сами не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Весов практически нет запретных тем. А уж ждать от них словесной пощады, если они чем-то недовольны, и вовсе не стоит: они не намерены сглаживать острые углы!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Скорпион будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды советуют Скорпиону специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Любознательность Стрельца не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Стрельцу давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды советуют Стрельцу воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же – мысли Козерога будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Козерогу удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Водолей будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут настроены жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ними какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение они способны превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Рыб в таком поведении, – их искренность: затевая спор, они верят, что пытаются уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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