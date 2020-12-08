08.12.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 8 декабря

День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот – Овен может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Как бы Овен ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Телец даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия, сами собой. А вот все то, к чему Близнецам захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело они способны безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы – день предоставляет Близнецам отличный повод отдохнуть.



Рак (22 июня – 23 июля)

Активность Рака будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Рак способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести Раку вред. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.



Лев (24 июля – 23 августа)

День может не лучшим образом сказаться на фигуре Льва: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы для Льва один: «Конечно!». Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды советуют Льву хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День наделяет Деву огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться вокруг Девы. Обычный, спокойный день не сможет разбудить ее суперменское «Я». Зато если от Девы потребуется совершить трудовой подвиг, она почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у нее проснулся настоящий вулкан!



Весы (24 сентября – 23 октября)

От Весов бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для них пустой звук. Возможно, они и хотели бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у них лежит пропасть, которую у Весов не будет сил преодолеть. Так что Весам ничего не остается, кроме как принять себя такими, как есть. Звезды советуют им расслабиться и плыть по течению: решают не они, решают за них.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Фантазия Скорпиона заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Скорпиона будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Скорпиона лучше, если жизнь поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Скорпион имеет шанс превзойти самого себя!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Не лучший день для Стрельца: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень… Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Стрелец будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности – и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу может казаться, что окружающие издеваются над ним – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Козерога, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Козерога будет ужасен, как атомный взрыв!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Достижения Водолея будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Водолея. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью он способен творить чудеса!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, они вряд ли в срочном порядке возьмутся за дела. День склоняет Рыб к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды обещают, что такая приятная тактика им не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!