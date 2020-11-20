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20.11.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 20 ноября

Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Ситуация в целом обещает складываться для Овна замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и Овен имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Овна удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Тельцу стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды советуют Тельцу: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы сумеют убедить кого угодно в чем угодно – если они в этом лично заинтересованы. Их коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Близнецы сумеют преподнести как захватывающий детектив, а их фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Близнецов это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Близнецы, не найти!

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Рака окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды говорят, что если Рак не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Льву мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Льва в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Льву бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сама она может иметь другое мнение на этот счет. Ее активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, она быстро это исправит. День наделяет Деву пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, она рискует до вечера клевать носом. Если же Дева заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы в течение дня могут периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать их с небес на землю. От Весов потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Весам удастся втянуться в активный режим, их день пройдет очень продуктивно. Если же они так и не смогут, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Скорпиона будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за этот день Скорпион, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Этот день звезды советуют Стрельцу посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно – будет легче найти компромисс. Если же работа Стрельца не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Козерог будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Козерог не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Козерог сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Водолея хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Водолея будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В течение дня Рыбы неожиданно могут почувствовать, что они что-то упускают из виду. Возможно, они не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеют всей информацией в делах, за которые взялись. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому Рыбам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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