19.11.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 19 ноября

Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Залогом успеха Овна в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Овну есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

День для Тельца будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Телец почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! Телец будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут склонны судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые они примут, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Близнецах-начальнике, их подчиненным можно лишь посочувствовать! для Близнецов не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у них припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Близнецам лучше не подходить. Да и по неважным тоже.



Рак (22 июня – 23 июля)

Залог успеха Рака в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку Рак не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Рак может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Рак может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.



Лев (24 июля – 23 августа)

День Льва обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Льва переменами к лучшему в его жизни.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет буквально излучать успех! Ее внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Деве не надо делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Лучше всего Весам будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним они сумеют подойти творчески. В самой незамысловатой работе Весы способны обнаружить свою изюминку, и это раскрасит их будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Весам лучше держаться в стороне – их мышление не отличается глобализмом, и они рискуют упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Весы вряд ли сумеют за ней успеть.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиона ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Скорпион имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Большую часть времени Стрельцу придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Стрелец проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Козерога людьми достаточно остро. Сам же Козерог может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: Козерогу надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Водолей может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Водолей-начальник может сделать – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Водолей-подчиненный успеет переделать массу дел!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам задуматься над тем, все ли их устраивает? Возможно, они устали от повседневной рутины? Или в их жизни назрели перемены? В этом случае Рыбам стоит собраться с духом и рискнуть. День вполне подходит для того, чтобы они решительно начали менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!