18.11.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 18 ноября

Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Овну удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно нужно Овну как никогда.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Время работает против Тельца: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Тельцу может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды предупреждают: окружающие будут провоцировать Близнецов на то, чтобы они вступили в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Близнецам потребуется немало времени, нервов и сил.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Рака: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды советуют Раку не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Льва есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве будет непросто войти в нормальный ритм, но если ей все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды советуют Деве с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Деве преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В делах Весы будут руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Они будут склонны до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступят, на ее реализацию Весам потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Весы придумают предлог отложить на пару дней то, что им нужно сделать. И правильно! В другой день у Весов это получится лучше.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Скорпиону стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Стрельцу покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды предупреждают, что Стрельцу не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, пришедшие ему в голову идеи обогащения будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Лучшим режимом, в котором Козерог сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Козерог сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от Козерога работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды советуют Водолею быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды предупреждают Рыб, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Рыбы встретятся; вопросы, которые им придется решать; ситуация, с которой они столкнутся, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Рыбами. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Рыб свежую струю!