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16.11.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 16 ноября

День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды сулят Овну успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все это будет удаваться Овну легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, действительно возможно почти все – воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Мелкие нестыковки и неприятности заставят Тельца мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Тельца быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими – второй такой Тельцу вряд ли представится в ближайшие недели.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Голова Близнецов будет настолько забита различными вопросами, что они рискуют впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от них находиться в нескольких местах одновременно или же перед ними будет поставлена задача, разобраться с которой Близнецам необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был график, звезды советуют Близнецам для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Рак (22 июня – 23 июля)
Секрет успеха Рака в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если он сумеет ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить его из колеи. Благодаря этому настрою, Раку будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы он получит сам, на другие – спросив совета у окружающих. Да и сам Рак в течение дня не раз поможет тем, кто нуждается в нем. «Чувство локтя и взаимовыручка» – с этим девизом Рак способен совершить невозможное!

Лев (24 июля – 23 августа)
События вокруг Льва будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» – девиз сегодняшнего дня. Если Лев будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Льву сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, – и вы не пожалеете.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деву в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома ее будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает ее рассеянной и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды советуют Деве не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество ее проблем может возрасти.

Весы (24 сентября – 23 октября)
В течение дня от Весов потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если им это удастся, они смогут извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Весы предпочтут не суетиться и пустить события на самотек, то просто останутся при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из их расторопных конкурентов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион вряд ли упустит свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к нему в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Скорпион будет буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеет использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему – отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты – если, конечно, у Скорпиона есть веские доводы «за».

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Стрелец буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды советуют Стрельцу запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Козерог может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды обещают, что Козерог со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Даже самый скептически настроенный Водолей имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Водолея или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Водолея из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
У Рыб будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Рыбы способны произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, Рыбам стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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