12.11.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 12 ноября

Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Ситуация в делах у Овна может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Овну придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды советуют Овну отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над «i» еще не расставлены, а значит, все в его руках.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Тельцу даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды говорят, что причину раздражительности Тельцу стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Телец обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

От Близнецов может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Близнецам придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды советуют Близнецам не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Близнецов не только в их собственных глазах, но и в глазах окружающих.



Рак (22 июня – 23 июля)

В течение дня Раку придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Рака из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Рака весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Раку следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако Лев сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Льву по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути – на благо всем и, конечно, себе.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Отличный день для Дев, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Девы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Деве понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ей особенно легко.



Весы (24 сентября – 23 октября)

День идеален для осуществления любых самостоятельных планов Весов. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где Весы сами отвечают за результат, их ожидает успех. А вот в любых делах, где им приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Весам следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах далеко не все пойдет гладко.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Ждать капризную музу Скорпиону настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В течение дня Стрельцу стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Стрельца слушать может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Стрельцу стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды советуют Козерогу сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Козерог способен творить чудеса! Вот почему ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Водолею будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему все-таки придется – если, конечно, Водолею небезразлично отношение к нему близких и друзей.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы не будут отличаться повышенным терпением: они готовы, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны их раздражать. Звезды предупреждают: скопившееся напряжение может заставить Рыб действовать необдуманно и резко. Им следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Рыбы пожалеют.