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14.11.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 14 ноября

Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
В делах Овна наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Овен сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу может неожиданно представиться счастливая возможность, которую он ждал уже давно! Благодаря ей он способен осуществить какие-то свои планы. Однако звезды предупреждают Тельца, что счастливый шанс не будет привлекать к себе его внимание и бить во все колокола. Телец должен внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе он пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Вполне вероятно, что в течение дня Близнецам придется заниматься совсем не свойственными им делами. Возможно, им будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Близнецам в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне их компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Близнецов и может даже показаться им забавным.

Рак (22 июня – 23 июля)
Благоприятный день для того, чтобы Рак посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо в сейчас! Если же плана нет, Раку стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Лев (24 июля – 23 августа)
В делах Льву может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Льва будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деву ждет информационный коллапс: она имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ней будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Деве придется самой разбираться на ходу, что надо делать. Если ей это удастся, она заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам может поступить весьма заманчивое предложение, однако им не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды говорят, что не исключен подвох: Весы могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, им стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: «Не все то золото, что блестит».

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В течение дня планы Скорпиона способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от него причинам, а может, в этом будет виноват он сам. Так или иначе, ситуация потребует от него приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Скорпиону это удастся, он любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Весь день Стрелец способен ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Стрельцу стоит принять ситуацию, как есть: его организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав себе небольшую поблажку, Стрелец с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Козерог (22 декабря – 20 января)
В любых делах Козерог может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды предупреждают Козерога, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Козерог может рассчитывать на выигрыш.

Водолей (21 января – 19 февраля)
День наделяет Водолея огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Секрет успеха Водолея прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Склонные к риску и здоровым авантюрам Рыбы могут торжествовать – это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, звезды предлагают рискнуть тем Рыбам, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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