10.11.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 10 ноября

Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Ситуация может потребовать от Овна взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет их делать, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Овен избавится от гирь на своих ногах!



Телец (21 апреля – 21 мая)

За что бы Телец ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести на тех, с кем Телец до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы могут испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Близнецы способны почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у них нет: окружающие настроены к Близнецам благосклонно, и если они захотят, то вполне способны донести до них свои мысли.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Раку не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Рака связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Льву гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.



Дева (24 августа – 23 сентября)

За что бы Дева ни взялась, она будет схватывать все на лету! Ее мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Дева способна не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Дева примет участие, она просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ей действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать их какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Весам продвижение в карьере, их чем-то порадуют близкие или их ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленные надеждами и перспективами, они могут весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Весы от запланированных дел.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Скорпион сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Скорпиона может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Лучшим, что Стрелец может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Стрельцу потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Стрелец может рассчитывать на многообещающий результат.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Козерога, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Козерогу придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Козерогу нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Для Водолея – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды наделяют Водолея целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Водолей не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы могут испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Рыбам будет трудно прийти к решению, так что они просто предпочтут отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Рыбы не станут действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожных Рыб близка к абсолютному нулю.