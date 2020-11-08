08.11.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 8 ноября

День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

День позволит Овну в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Овну по плечу. Впрочем, даже если у Овна не будет возможности руководить другими, ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Тельца, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Телец не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Чтобы получить желаемый результат, Близнецам придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Близнецы хотят продвинуть свою идею, лучшее, что они могут сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни, однако Раку, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Рак сможет принять верное решение.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Льва есть пара-тройка нерешенных задач: у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ей удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Деву к нестандартному образу мыслей, и это поможет ей на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Дев, которые испытают прилив вдохновения.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут настроены крайне независимо! Любые попытки дать им совет или тем более пытаться ими управлять они воспримут как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для них конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельные Весы не приемлют никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на их делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Весы предложат свежее, неординарное решение.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Скорпиона и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Скорпиону необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться – это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к его словам. Высказывания Стрельца будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Стрельцу и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Козерога. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Козерог способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды советуют Козерогу выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!



Водолей (21 января – 19 февраля)

В течение дня Водолея может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Водолея от дел, зато подарит свежие впечатления.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы рискуют зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна их торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, им следует быть открытыми для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Рыбы всегда успеют, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?