07.11.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 7 ноября

День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В делах Овен будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Овну лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Тельцу пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Телец имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Им может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Близнецов. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Близнецам стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется им таким забавным!



Рак (22 июня – 23 июля)

В делах Рак способен на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Рак необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же – его боевой настрой поможет ему решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.



Лев (24 июля – 23 августа)

Во Льве может проснуться критик. Причем критичность Льва будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Льву может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Льва пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Деву свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют ее податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Дева сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день ей суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весь день Весы могут ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, их будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Весам вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Весы могут сделать, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Скорпион способен далеко вырваться вперед! Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельца будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Стрелец способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Козерогу ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Козерог может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Водолей хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят в Водолее честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В каких-то вопросах Рыбам для достижения нужного результата придется говорить то, что от них ждут, а не то, что они думают на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Выложив все напрямую, Рыбы рискуют навредить и делу, и себе. Если же они воздержатся от комментариев, то вполне способны оказаться в выигрыше.