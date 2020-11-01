01.11.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 1 ноября

На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Отличный день для того, чтобы Овен посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Овен вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Овен не станет уменьшать их количество – он настроен экономить.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Тельца или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Тельца – логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Наблюдательность и проницательность Близнецов могут достигнуть высот, о которых они не подозревали! Их интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Близнецам проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Близнецы читают их мысли! Сами же они способны невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.



Рак (22 июня – 23 июля)

Отношения Рака с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Рак окончательно не потерял ориентиры, ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Льву покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к ней со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Дева способна оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды советуют ей не стесняться лезть в дела людей – если, конечно, ее об этом попросят. Альтруизм Девы будет вознагражден – возможно даже за этим занятием она встретит родственную душу.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Весы одержат победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды советуют Весам играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у них получится играть защитником, а не нападающим.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиона будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Скорпиону нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют Скорпиону ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Єта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Окружающие переложат на плечи Стрельца львиную часть своих проблем и забот! Стрелец готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Стрелец подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь к Стрельцу за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?



Козерог (22 декабря – 20 января)

Организаторские способности Козерога достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Козерога группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Козерог справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолея то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Водолея помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Водолей не в силах, ему придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет их последовательность и логичность. Они будут способны шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Рыбам необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Рыб может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!