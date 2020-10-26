26.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 октября

Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды целиком и полностью на стороне Овна! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Овну стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Овну повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Овен собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня ему для этого не найти.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Переполнить чашу терпения Тельца будет не сложно – она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Телец и внимания бы не обратил, способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Тельца не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Тельца безмятежностью.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Окружающим трудно ожидать от Близнецов логичных поступков: практически все, что они делают, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу». На протяжении дня Близнецы будут находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги им и самим нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Близнецам стоит прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Рак будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды обещают, что если Рак удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!



Лев (24 июля – 23 августа)

Отличительной чертой Льва является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Льву выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Льву достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева рискует оказаться против своей воли втянутой в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться ей манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Деву попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ей роль. Или же поделятся с ней слухами и догадками для того, чтобы она разнесла эту информацию дальше. Так или иначе, звезды советуют Деве держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способен закружить водоворот общения и эмоций! Они будут в приподнятом настроении и способны на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это вполне характерно для Весов. Звезды предупреждают Весы о том, что как бы им ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Скорпион сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды советуют Скорпиону избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Практически в любых делах Стрельцом будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Стрельца будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Стрельца во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!



Козерог (22 декабря – 20 января)

События дня вполне способны поставить Козерога в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Козерог ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Козерога просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция – она будет у Козерога на высоте, делая его невероятно проницательным.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День склоняет Водолея попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Водолея есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Водолей одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, Водолей может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Им будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Рыб может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Рыбы все-таки возьмутся, способны валиться у них из рук. Звезды советуют Рыбам не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Им стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.