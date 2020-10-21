Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 21 октября
21.10.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 21 октября

Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Овну стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Овен может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Овен покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды предвещают Тельцу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Тельца вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Телец не пожалеет: именно его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Телец натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Какую бы цель не ставили перед собой Близнецы, они имеют все шансы к ней приблизиться. В их гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Близнецы способны любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Близнецы давно вынашивали какие-то планы, звезды призывают их начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!

Рак (22 июня – 23 июля)
У Рака будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Раку будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Рака от ошибок и помогая ценными советами.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Льву стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Дева (24 августа – 23 сентября)
В гороскопе Девы будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Дева ни находилась, она способна блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ей будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Девы внимательности. Зато она будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды советуют ей обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Дева сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Весы встретятся с человеком, которого давно не видели, захотят возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Весов, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Благодаря своей коммуникабельности, Скорпион сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Скорпион хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Стрелец способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Стрелец может стать легкой добычей мошенников. Звезды предупреждают: чтобы кошелек Стрельца не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Дела у Козерога обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий – просто Козерог способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Козерога – она у него будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Козерога же, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Водолея не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Водолея могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Водолей не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды обещают: мечты и фантазии Рыб будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют им не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы их мечты сбылись, Рыбам необходимо как следует на них сосредоточиться. Если их желания выполнимы, Рыбы, визуализируя их, повысят шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Рыбы не попробуют, то так и не узнают этого.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 октября 25.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 октября 24.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 октября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 