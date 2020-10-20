20.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 20 октября

Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Общение и информация необходимы Овну как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Овен со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Овна есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп склоняет Тельца манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Телец будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей – к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Телец может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж всерьез.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы имеют шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет их к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Близнецы будут решать, им стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный – поискать компромисс. Только тогда результат их не разочарует. Если же Близнецы начнут рубить с плеча, то рискуют, что от их проектов и планов останутся только мелкие щепки.



Рак (22 июня – 23 июля)

Ситуация может потребовать от Рака поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Рак и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Рака желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви забота Рака может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Льва уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Льву будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Деву ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Дева получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Дева не могла решиться завести доверительный разговор, самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.



Весы (24 сентября – 23 октября)

День наделяет Весы немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, они этого и не почувствуют, но достаточно им выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды советуют Весам уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День обещает порадовать Скорпиона приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Скорпиону достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В Стрельце проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Стрельцу без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды советуют Стрельцу смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Козерогом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Козерог своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь – людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Водолей будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Водолею с огромным с трудом.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп предвещает Рыбам неплохой день, когда они будут склонны смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Рыб будет складываться гладко, их невозмутимость и чувство юмора помогут им не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Рыб будет трудно.