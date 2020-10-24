24.10.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 октября

Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды советуют Овну быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Овна – он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Овну необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Овну с его финансовым везением лучше вообще не заниматься.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды предвещают Тельцу подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Тельца или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Телец получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, – возможно, он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам стоит весь день держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует их осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Близнецы рискуют пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды советуют Близнецам тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается их дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Близнецов к малознакомым людям должен стремиться к нулю.



Рак (22 июня – 23 июля)

Отношения Рака с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Рак будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Рака, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Рак не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.



Лев (24 июля – 23 августа)

Окружающие могут удивиться тому, насколько Лев мотивирован в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Лев будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви – здесь Льву тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Организованность у Девы будет на высоте! Она не склонна сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ней не поставлено, Дева поставит ее перед собой сама. Звезды наделяют ее активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу она будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Девы будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует ее высоким ожиданиям, Дева способна высказать ему это прямо в лицо.



Весы (24 сентября – 23 октября)

День Весов обещает быть полон общения: Весы будут притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы они ни говорили и ни делали, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Весам, поддерживая их идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Весы рискнут попробовать себя в качестве оратора или выступят инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания – дар убеждения у них на высоте!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Этот день Скорпиону стоит посвятить текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды наделяют Скорпиона внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот глобальные, ответственные задачи Скорпиону решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу будет интересно все вокруг, звезды наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Стрельцу душу, выболтав свои секреты, – настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Стрелец может посвятить этот день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки обещают оказаться удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды советуют Козерогу решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп Водолея как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Водолею нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отличный день, когда все дела будут удаваться Рыбам легко, без лишнего надрыва. Рыбы будут находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст им преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что в жизни у Рыб произойдет приятное событие, сюрприз или же они просто без видимой причины будут получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Рыбам провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды дарят им заряд энергии и творческих сил.