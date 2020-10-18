18.10.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 18 октября

Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Овен способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Овен может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Успешная стратегия Тельца проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Тельцу помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Четко сформулированная цель откроет перед Тельцом новые возможности и новые двери.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Любая мелочь в глазах Близнецов способна принять размеры слона! Из-за этого им будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться им одинаково важным. В результате же Близнецы способны хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды советуют Близнецам вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах им не повредит.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Рак способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды советуют Раку выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там ему будет не до обличительных разговоров.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Лев способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Льву в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее – запросто.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Окружающие могут втянуть Деву в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Дева даже почувствует, что кто-то питается ее эмоциями, энергетически вампирит! Звезды советуют ей в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Ключом к успеху в гороскопе Весов будет решительность! Весы могут отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Весов в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то самое время начать действовать. Хуже, если Весы возьмутся за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть их на опрометчивый поступок.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Скорпион считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Скорпиона не стало почвой для ссор, звезды советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Скорпиона под ногами, он способен совершить невозможное!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Стрелец в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды говорят, что риск оказаться для кого-то «крайним» для Стрельца весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды советуют Козерогу приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, Козерогу вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Козерога будет больше шансов на победу.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Для Водолея настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Водолей не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав свою неправоту в каком-то вопросе, Рыбы не пожалеют – они сбросят со своих плеч немалый груз, а взамен им откроются новые перспективы.