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13.10.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 13 октября

Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
В общении с людьми у Овна возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, отношения Овна с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Овну стоит поискать в общении золотую середину!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Отличный день, который подарит Тельцу заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Тельцу достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать Тельца в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды советуют Близнецам посвятить день своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет их к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми они смогут в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Близнецам умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Близнецы одиноки, у них есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Рак (22 июня – 23 июля)
Тяга Рака к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Рака может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Рак способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: Рак может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Лев способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Лев разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева способна демонстрировать фатализм во всем, за что бы она ни взялась, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Дева может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет ее в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Деве надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самой не плошать. Если она будет добросовестно выполнять все, что от нее зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы рискуют испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Весы столкнутся с потерей, или какой-то человек не оправдает их ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы им. Звезды советуют Весам поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что им не по нраву. Скорее всего, их ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Весы почувствуют себя намного счастливее!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп Скорпиона благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его там, где Скорпион может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Скорпиона к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Скорпиона есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Звезды предвещают Стрельцу день, благоприятный для запуска новых проектов. Начатые дела будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Стрелец может смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Стрельца будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Козерога будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды предупреждают Козерога о том, что справедливость – это хорошо, но главное – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолея есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды дарят Водолею энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды предвещают Рыбам день, когда от их слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Рыбам придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в их судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Рыб немалую роль. Так что им необходимо следить за тем, что они говорят и делают: хорошие мысли и добрые дела обязательно к ним вернутся.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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