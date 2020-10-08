08.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 8 октября

Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Овну не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Телец сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Для Близнецов актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Близнецов в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.



Рак (22 июня – 23 июля)

Жизнь будет ждать от Рака решительности и четкости, а вот сам Рак этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Рака. По этой причине лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Льву очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Деве и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: секрет вашего успеха – в решительности и простоте.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Весов нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах гораздо больше обычного!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если с самого утра из ушей Скорпиона начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Скорпиона в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. У Скорпиона во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Стрельца. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Стрельца не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Стрельцу выпадет только ближе к вечеру.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Ничто не будет получаться у Козерога лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Ни одна деталь не ускользнет от внимания Козерога! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность может вызвать у Козерога если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Водолея будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Лучше всего Рыбам взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды склоняют Рыб действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.