12.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 12 октября

Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна могут ожидать разнообразные сюрпризы! В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Овна настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Тельцу может показаться, что он – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Тельца – так всем будет лучше!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Самый эффективный путь для Близнецов – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Близнецам следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.



Рак (22 июня – 23 июля)

Творческий порыв может накатить на Рака совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Рака с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.



Лев (24 июля – 23 августа)

Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Льва с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Льву сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Лев не будет раздражаться на досадные помехи.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День у Девы в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В жизнь Весов ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Весы увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Весов еще долго могут расходиться по их судьбе, словно круги по воде.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды будут благосклонны к Скорпиону! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Скорпиона вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Скорпиона убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся интуиция.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

С самого утра в душе у Стрельца начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Стрелец могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Стрельца вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.



Козерог (22 декабря – 20 января)

День у Козерога обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Козерогу прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Козерог будет еще долго сожалеть об этом.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Водолея могут неоднократно меняться. Хоть сам Водолей и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Водолею по-настоящему комфортно.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Рыбы поудобнее устроятся в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят их резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет им в голову, напомнив о поговорке: «Охота пуще неволи».