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27.09.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 27 сентября

День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Овну, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

Телец (21 апреля – 21 мая)
В душе у Тельца романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витал Телец, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Тельцу наделать больших глупостей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Близнецов апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Рак (22 июня – 23 июля)
Рака будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Лев (24 июля – 23 августа)
В душе у Льва проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Лев рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ему следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок вряд ли получится.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Девы, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Весы (24 сентября – 23 октября)
Попытки взвалить на Весы любые дела, не входящие в круг их прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Весы будут склонны относиться не слишком ответственно. Зато у Весов настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли им повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
У Скорпиона может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Скорпион не склонен переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Все мысли и планы Стрельца будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Стрельцам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Козерог (22 декабря – 20 января)
День обещает пройти у Козерога достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Козерогу просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В душе у Водолея будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Водолей не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Водолею лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды будут склонять Рыб бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Рыбы и будут находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же они могут с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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