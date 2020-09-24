24.09.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 24 сентября

День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Где-то в глубине души у Овна проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Овен склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Тельца интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы проведут день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Иными словами, Близнецы будут настроены на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что маленькая война, затеянная Близнецами, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Рак не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Раку останется только упорно стоять на своем.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, у Льва есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Лев может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Деву! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Деве захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Среди всех прочих дел на первом месте у Весов будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Скорпион попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Скорпиону полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Стрелец вынашивал до этого дня, могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Стрелец сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Козерога, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Козерог легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в тихое бешенство. В силу этого, Водолею лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Жизненный потенциал Рыб будет на высоте! Даже если сами Рыбы этого потенциала и не чувствуют, стоит им лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять их. Проще всего Рыбам в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.