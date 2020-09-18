18.09.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 18 сентября

День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Обстоятельства будут поторапливать Овна, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Овен сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово «надо» – Овен склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Овен будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Тельца будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: уделяя внимание будущему, Тельцу не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Меньше всего на свете Близнецов будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так они себя будут вести. Звезды наделяют их уверенностью в том, что они делают все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что не стоит попадаться Близнецам под горячую руку – если они заняты каким-то делом, то в запале способны высказать все, что считают нужным. А вот спросить их мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Близнецы будут польщены.



Рак (22 июня – 23 июля)

Отличный день для того, чтобы Рак подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Рак поймет, как ее можно добиться.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Льва будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Льва идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он отличаться не будет!



Дева (24 августа – 23 сентября)

В Деве проснется настоящий бухгалтер! Она сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Дева будет настроена столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Граница между уверенностью и самоуверенностью Весов будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сами Весы могут считать, что они просто делают дело, нацелены на результат и требуют того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Весов могут походить на кнут надсмотрщика, а их прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды советуют Весам умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Скорпиона активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Скорпиону же полезно позволить немного собой покомандовать.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно пригодится Стрельцу даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – Стрелец будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Мысли Козерога будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Козерог способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Козерога окажется на редкость успешной и продуктивной.



Водолей (21 января – 19 февраля)

У Водолея огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Водолею в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Водолей способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы разгонятся так, что остановиться станет для них целой проблемой! Их мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившимся Рыбам сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Рыбы будут пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.