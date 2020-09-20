20.09.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 20 сентября

Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Овна и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Овну стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Ситуация может поставить Тельца перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Тельца; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Тельцу придется забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Тельцу, что делать, а ум – чего не делать.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

У Близнецов ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть их в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды советуют Близнецам не торопиться: скорее всего, чтобы они ни выбрали, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Близнецы не чувствуют в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.



Рак (22 июня – 23 июля)

День предоставляет Раку хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Рак сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды советуют Раку обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Рак сумеет показать себя во всей красе.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Льву вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Лучше всего Дева будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет ее к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Деве требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где она еще не бывала, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Девы, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Весы не пожалеют – они имеют шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Весам следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Есть вероятность того, что отношения Скорпиона подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Скорпион захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды предупреждают Скорпиона о том, что как бы ему ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды говорят о том, что Стрельцу не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Стрельца – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Козерог сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Козерог способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды предоставляют Водолею хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Водолеем, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Водолею не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от них новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды советуют Рыбам не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо им. Возможно, Рыбам захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.