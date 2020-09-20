Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 20 сентября
20.09.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 20 сентября

Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Овна и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Овну стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Телец (21 апреля – 21 мая)
Ситуация может поставить Тельца перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Тельца; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Тельцу придется забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Тельцу, что делать, а ум – чего не делать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть их в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды советуют Близнецам не торопиться: скорее всего, чтобы они ни выбрали, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Близнецы не чувствуют в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Рак (22 июня – 23 июля)
День предоставляет Раку хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Рак сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды советуют Раку обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Рак сумеет показать себя во всей красе.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Льву вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Лучше всего Дева будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет ее к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Деве требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где она еще не бывала, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Девы, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды советуют Весам провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Весы не пожалеют – они имеют шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Весам следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Есть вероятность того, что отношения Скорпиона подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Скорпион захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды предупреждают Скорпиона о том, что как бы ему ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды говорят о том, что Стрельцу не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Стрельца – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Козерог сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Козерог способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды предоставляют Водолею хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Водолеем, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Водолею не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от них новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды советуют Рыбам не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо им. Возможно, Рыбам захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 19 сентября 16.09 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 16 сентября 15.09 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 15 сентября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 