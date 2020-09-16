16.09.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 16 сентября

Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Овен покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Овна швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему решить практически любую бытовую проблему.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Телец будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Телец встретит новый день во всеоружии!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Дела и мысли Близнецов будут связаны с их близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Близнецы могут помочь им решить или в которых способны оказать моральную поддержку. Звезды советуют Близнецам не пренебрегать своим чувством долга. Им стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Рака неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Рак не смог бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льва будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Лев сразу же отметет. Если же Лев запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить – более удачного дня для начала накоплений не найти!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет полна энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ей придется это скрывать. День потребует от нее неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Деве придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Дева добьется меньшего, чем ожидала, зато уж точно не сможет ничего испортить.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Жизненная энергия Весов будет находиться на спаде. Даже при всем желании им не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Весы все-таки возьмутся, они будут склонны применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды рекомендуют Весам посетить какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет им пополнить свой запас энергии.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды советуют Скорпиону поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Скорпиона будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В любом деле лучший вариант действий для Стрельца – тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами Стрелец достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Козерогу придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Козерог встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Водолее его стремительность, напор и «революционные» замашки. Водолею придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Какое бы решение ни потребовалось принять Рыбам, это вряд ли получится: им будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от них обстановка, тем больше Рыбы будут замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие не станут торопить их и создавать вокруг суету, Рыбы будут действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это их осуждать.