07.09.2020 06:39

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 7 сентября

Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Удача придет к тем, кто умеет планировать свои задачи, берет на себя ответственность и способен отвечать за свои поступки. Даже если ваши прошлые промахи окажутся на виду, вы все равно сможете благодаря этим качествам выйти из ситуации без потерь. Неплохой день, чтобы улучшить условия жизни или труда. Возможно, что даже простая уборка или перестановка сделают вашу жизнь лучше, прибавят энергии. Отношения с близкими гармоничны, но не стоит назначать романтические свидания с новыми поклонниками.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Придерживайтесь своей позиции, ведь сегодня традиционный подход окажется наиболее эффективным. Если вы станете использовать стандартные схемы и здравый смысл, то сможете легко обойти острые углы, избежать упреков и критики. Надо быть готовым признать свои прошлые промахи, иначе найдутся те, кто на них укажет. Ничего не угрожает отношениям с близкими, построенным на основе взаимного уважения и доверия. Стоит быть более терпеливыми в общении с домочадцами, вникать в их потребности.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Возможно, что некие препятствия не дадут шанса продвинуться сегодня на пути к вашей цели. Есть вероятность, что вам аукнутся прошлые промахи и ошибки. Это могут быть неоплаченные долги или затянувшиеся разногласия с деловыми партнерами. Для сохранения мира и спокойствия в семье необходимо сдерживать раздражительность и не вступать в споры, иначе конфликтов не избежать. Не стоит делать покупок дорогостоящей техники: можно приобрести бракованную или устаревшую вещь.



Рак (22 июня – 23 июля)

Личные интересы могут вступать в противоречие с правилами, принятыми в вашем коллективе, или с потребностями окружающих. Придется постоянно решать чьи-то проблемы, устранять затруднения на работе или учебе. Однако тем, кто ищет новые вакансии, может наконец повести. В делах любви вы способны проявить себя излишне сентиментальным, что может показаться неуместным некоторым членам вашей семьи. Лучше всего сегодня заниматься самообразованием, творчеством или физическими упражнениями.



Лев (24 июля – 23 августа)

Возможны небольшие неприятности, конфликты с окружающими, ситуация будет видеться в более мрачном ключе. У вас появится ощущение, что все дела идут не так, как вам нужно. Однако не стоит опускать руки: начните нарабатывать новые планы, старайтесь сохранить позитивный настрой. Сегодня в личной жизни придется сдерживать эмоции, близкие будут постоянно пытаться вывести вас из себя. Словесная перепалка или споры окажутся довольно болезненными для вас. Вечер можно посвятить физическим упражнениям, улучшающим здоровье.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ищите нетривиальные пути для решения трудных задач сегодня. Вы можете преуспеть в работе и творчестве, если не станете следовать проверенным схемам действий. Даже небольшой риск окажется вам на пользу, однако лишь тогда, когда он не касается отношений с деловыми партнерами: здесь необходимы такт и доверие. Трудно сегодня будет выполнить все поручения, касающиеся домашних дел, и не забыть что-то важное. Не спорьте с домашними: даже мелкие разногласия могут перерасти в довольно крупный конфликт.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Вам придется оттачивать мастерство стратегии, умение анализировать и предвидеть события. Это поможет успешно решить новые проблемы, которые появятся сегодня. Они могут возникнуть из-за конфликта интересов и, скорее всего, окажутся связанными с отношениями между коллегами или деловыми партнерами. Не ждите, что близкие сегодня полностью окажутся на вашей стороне. Многие обязанности они с радостью переложат на ваши плечи, и будут удивлены, если вы не станете особо стараться. Вечер можно посвятить занятиям спортом, прогулке.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Весьма хороший день для деловой активности: вы сможете продвинуться благодаря удаче, способности предвидеть и коммуникабельности. Сегодня будет легко находить необходимую информацию или выбрать правильных людей для взаимодействия. В этот день вам будет трудно ограничить себя общепринятыми рамками поведения, что может вызвать недовольство со стороны близких. Для тех, кто до сих пор не нашел свою вторую половинку, пришло время кардинально изменить свои подходы, пересмотреть принципы и сменить круг общения.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если вы собираетесь сегодня заключать важные договоры, делать крупные покупки или инвестиции, заниматься финансовыми вопросами, то вам необходимо соблюдать осторожность и разумный подход. Есть существенная вероятность потерь из-за нелепых ошибок и собственной безответственности. Не делайте поспешных выводов и откажитесь от критики при общении с близкими. Лучше постарайтесь выяснить, чем они руководствуются в своих поступках. Хорошо сегодня начинать борьбу с вредными привычками.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Последовательность и настойчивость принесут хорошие плоды в деловой сфере. Однако ваши новые идеи могут не прижиться, если вы будете доказывать их необходимость и полезность слишком эмоционально и настойчиво. Полезно налаживать новые связи и укреплять старые. Упрямство окажется плохим помощником для сохранения гармоничной атмосферы в семье. Сдерживайте свою раздражительность и, лучше всего, направьте энергию на физические упражнения, занятия спортом.



Водолей (21 января – 19 февраля)

У вас будет достаточно благоприятных обстоятельств для реализации всех сегодняшних планов. Однако слишком явные эмоции – раздражительность или злость – могут навредить всему хорошему. Держите свои чувства под контролем, не позволяйте им стать причиной досадных ошибок и промахов в делах. Хорошее положение планет обещает успех в общении с близкими, любимым человеком, для романтических свиданий. Но это не слишком удачное время, чтобы делать покупки: приобретенные вещи вряд ли будут радовать вас долго.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Проницательность и опыт сыграют основную роль в вашей деловой активности сегодня. Вы сумеете построить стратегические планы на будущее, более практично посмотреть на ситуацию в целом. Сумев проанализировать прошлые ситуации, вы поймете, что тормозит ваши дела. Однако для личной жизни излишняя прямолинейность окажется невыгодной: в отношениях с близкими вы будете действовать слишком предсказуемо, иногда упрямо игнорируя обстоятельства. Это может стать причиной конфликтов в вашей семье.