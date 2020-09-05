05.09.2020 08:35

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 5 сентября

Решение финансовых вопросов окажется удачным, получится выгодно заключить торговые сделки. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые казались бесперспективными.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Вас будет волновать ваше будущее, что заставит действовать так, как вы не привыкли, принимать более ответственные и глобальные решения. Но в остальном это вполне благоприятное время для встреч, переговоров, соглашений о партнерстве, подписания контрактов, работе с документацией. Взаимодействие с близкими или друзьями, использование интернет-ресурсов может принести новые интересные идеи. Сегодня вы можете стать вдохновляющим примером для кого-то другого.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Возможны изменения в уже запланированных делах или из-за внешних обстоятельств, например, из-за появления заинтересованных лиц. Сегодня вам придется ладить с людьми, пытаться понравиться или угодить им. Не стесняйтесь демонстрировать свои индивидуальные вкусы, будьте дружелюбны и приветливы. Ваши добродетели окажутся полезными для близких людей, что укрепит ваш авторитет в семье. Вечер хорошо провести в общении с любимым человеком, так как вам удастся выразить свои чувства.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Сегодня придется действовать более гибко, чем вы привыкли, отбросить лишние сомнения и сопротивляться возможной лени. Используйте в полную силу присущую вам способность быстро реагировать и принимать решения, а также умение приспособиться к новым условиям. Стоит внимательно отнестись к своему самочувствию. Хороший день, чтобы поделиться с близкими своими творческими идеями, вам будет приятно осознание того, что вы с ними близки по духу. Вас также может порадовать тот факт, что вы имеете друзей по всему миру.



Рак (22 июня – 23 июля)

Желание свежих впечатлений будет преобладать сегодня. Возможно, что вы кардинально поменяете мнение о привычных вещах, сможете взглянуть на ежедневные проблемы под другим углом, что поможет их если и не разрешить совсем, то хотя бы смягчить. Есть вероятность, что вам захочется отведать что-то новое и экзотичное. Благодаря нетривиальному взгляду на ситуацию, вы способны услышать, что действительно волнует любимого человека. Сегодня те, кто находится в поиске своего избранника, будут в центре внимания.



Лев (24 июля – 23 августа)

Старайтесь не зацикливаться сегодня на собственной персоне. Не игнорируйте тех, кому может пригодиться ваш совет или помощь. Пытайтесь найти общий язык даже с теми, кто имеет с вами фундаментальные разногласия. Купленные сегодня средства связи, учебники, словари и книги очень помогут в дальнейшем. Коммуникации внутри семьи тоже способны наладить благоприятную атмосферу. Если вы окажетесь способны поделиться чувствами с любимым человеком, то сохраните доверие в отношениях.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня вы можете получить новый заказ или задание, которые способны стимулировать вашу творческую сторону, разнообразить повседневную деятельность. Умение поддержать неформальную беседу понадобится тем, кто хочет добиться положительных результатов в делах. Возможно, что близкие потребуют дополнительного внимания, но это не только не вызовет раздражения, но и даст вам повод продемонстрировать свою заботу. Стоит сегодня избегать переедания и следить за своим рационом.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Для типичных представителей знака будет характерно хорошее настроение, а удачное стечение обстоятельств поспособствует увеличению самооценки. Однако не стоит быть беспечными, вы только выиграете, если сохраните осторожность, не торопитесь делать выводы. Это хороший день для творческой работы, развлечений и чувственных удовольствий. А к вечеру деловая активность уступит место желанию побыть наедине с любимым человеком или пообщаться с близкими людьми.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если ваша деятельность связана с медициной, наукой или точными действиями, то ждите особенно положительных результатов. Вы можете узнать интересные новости при общении с новыми знакомыми или, наоборот, со старыми друзьями. Хороший период для проведения общественных мероприятий. Прекрасный день, чтобы заняться изменениями в вашем доме, улучшением интерьера или созданием уюта. Несмотря на возможность мелких ссор, положительный настрой и оптимизм помогут наладить гармоничные отношения с близкими людьми.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Бескорыстное отношение к окружающим, желание безвозмездно помочь смогут сделать ваш день наполненным смыслом. Это значительно повысит самооценку и даст вам чувство удовлетворения. Препятствия могут принести только внутренние противоречия и ограничения. Возможно, что к концу дня вам захочется активного общения и развлечений. Те, кто еще не нашел своего счастья в личной жизни, смогут привлечь потенциального возлюбленного интересным разговором и комплиментами.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Улучшение профессиональных навыков даст вам хороший шанс научиться чему-то новому, что повысит ваши шансы для карьерного и профессионального роста. Не стоит сегодня скрывать свое мнение от окружающих, ведь это поможет наладить контакты и повысить уверенность в собственных силах. Возможно, вы захотите что-то поменять в отношении к личной жизни, но вас будут одолевать сомнения. Уединение и занятие любимым делом способны помочь избавиться от навязчивых мыслей. Вечер лучше всего провести в спокойной обстановке.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Вы можете сделать средством достижения своих целей вашу способность к коммуникации. Однако ваши собственные ограничения или привычки способны помешать раскрыться вашим возможностям, если вы станете постоянно опираться на них. Сегодня искушение купить статусную вещь может оказаться небезопасным для вашего кошелька. Вам будут интересны передовые тенденции в искусстве, моде, или вы не сможете обойтись без новостей и сплетен. Если близкие не выразят по этому поводу энтузиазма, то вам покажется, что они не понимают элементарных вещей.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Работоспособность значительно возрастет, вам удастся без труда разобраться со всеми делами. Стоит избегать в общении формального подхода, даже на деловой встрече проявляйте интерес и искренность. Полезно немного раскрепоститься и постараться избавиться от замкнутости. Общие интересы помогут сделать ваши отношения с любимым человеком более доверительными. Те, кто находится в поиске избранника, удачно проведут вечер в романтической обстановке.