02.09.2020 06:14

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 сентября

Близнецы, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Девы, ваши желания могут быстро осуществиться.



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♈️ ОВНЫ, проведете сегодняшний день в раздумьях. В вашей жизни вероятно намечается какой-то важный поворот. И вы можете ощущать сомнения и неуверенность. Важных решений лучше сегодня не принимать.

♉️ ТЕЛЬЦЫ, день спокойный, веселый. Будете много шутить, общаться с друзьями по работе. Хорошо чем-то важным заниматься в команде, сообща. Вы можете слишком доверять другим, но на сто процентов верить можно только себе.

♊️ БЛИЗНЕЦЫ, возможны конфликты, ссоры, выяснение отношений. Впрочем, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Они сегодня в приоритете. От того, насколько точно и быстро вы выполните поставленные вам сегодня задачи, будет многое зависеть.

♋️ РАКИ, вам сегодня на месте не сидится. У вас куча идей, и не терпится их реализовать. Тактика, которую вы избрали в делах, совершенно правильная. Учитывая, что у вас полно энергии, день скорее всего окажется очень плодотворным. Ваши идеи должны реализоваться.

♌️ ЛЬВЫ, может возникнуть беспокойство из-за денег или членов семьи, любовных партнеров. Вам лучше ничего не пытаться исправлять немедленно. Гораздо лучше подождать, тогда вы избежите возможных ошибок. Вас могут сопровождать сильные чувства, желания. Но держите себя в руках – нельзя идти на поводу у желаний, иначе не избежать потерь.

♍️ ДЕВЫ, день связан с семейными делами, отношениям с партнером по браку или со старыми друзьями. Настроение будет хорошим. Работа пойдет быстро, поскольку кто-то окажет вам помощь. Сейчас такой момент, когда благодаря участию других людей, ваши желания могут быстро осуществиться.

♎️ ВЕСЫ, у вас сегодня может быть много мелких дел. Иногда будет казаться, что их слишком много, чтобы со всеми справиться. Но если возьметесь за них основательно, не спеша, то сумеете быстро все разгрести. Иногда вы будете отвлекаться на какие-то посторонние мелочи. Или будете заниматься одним, а думать о другом. Вам хорошо беречь силы и не слишком эмоционально реагировать на то, что происходит вокруг.

♏️ СКОРПИОНЫ, вам хорошо бы взять паузу в делах. Если есть возможность не сидеть сегодня в офисе, воспользуйтесь ею. Например, поездка по делам, встреча на "чужой" территории – то, что вам нужно, чтобы ощущать себя хорошо. По крайней мере, постарайтесь уйти с работы пораньше, пригласите симпатичного вам человека вечером в ресторан или клуб. Вам нужна какая-то встряска, иначе заскучаете и начнете капризничать

♐️ СТРЕЛЬЦЫ, кажется, вы накручиваете себя или сгущаете краски. Лучше всего сегодня оставаться дома, или работать из дома, если такая возможность имеется. Новых дел лучше не начинать. Проблемы, с которыми вы сейчас столкнетесь – временные, мимолетные. Так что не надо из-за них нервничать.

♑️ КОЗЕРОГИ, узнаете сегодня нечто новое. Это может быть просто сплетня или целый практический курс, связанный с непривычной для вас работой. Также день связан с общением: будет много встреч, переговоров. Поездки, в том числе деловые, принесут удачу.

♒️ ВОДОЛЕИ, день связан с приливом энергии, физических сил. Важно найти, куда их применить, иначе будете "срываться" на друзьях, коллегах. Можете сегодня хорошо заработать. Не исключено, ваш холодильник пуст и пора сделать запасы продуктов.

♓️ РЫБЫ, у вас все получается именно так, как вы хотите. Настроение будет приподнятым, бодрым, иногда слишком шумным. Вы настолько активны, что не каждый в состоянии это выносить. Зато в любом соревновании вы будете лидером. Вам наверное сегодня повезет.