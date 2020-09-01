Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 сентября

01.09.2020 06:55

Овны, прислушивайтесь к своему внутреннем голосу. Скорпионов будет тянуть на приключения.

♈️ ОВНЫ, день связан с подсознанием, интуицией, чутьем. Оно помогает избегать опасностей и направляет вас в нужное русло. Прислушивайтесь к своему внутреннем голосу. Можете видеть яркие сны. Возможно, вас будут охватывать беспричинные сомнения, тревога. День подходит для размышлений, самоуглубления.

♉️ ТЕЛЬЦЫ, услышите много приятных слов в свой адрес. Но не теряйте бдительности – возможно, вами хотят манипулировать. Если разговор зайдет о том, что надо что-то купить или заплатить, значит, так оно и есть. Настроение у Тельцов сегодня будет хорошим. Вам могут устроить приятный сюрприз.

♊️ БЛИЗНЕЦЫ, надо погрузиться в работу. У тех, кто сидит без дела, могут зашкаливать эмоции, грусть или раздражение. Тем более, есть куча задач, требующих вашего участия. Даже если с утра вы могли ощущать беззаботность и легкомыслие, вам важно сосредоточиться на работе. А вечер посвятите любовным делам.

♋️ РАКИ, вам важно делиться своими мнениями. Обсуждайте все, что касается работы, а также отвлеченных вещей, таких как политика. Тем самым вы завоюете интерес какого-то авторитетного человека, от решений которого может многое зависеть в вашей жизни. День важный. Он также подходит, чтобы планировать будущее и собираться в дорогу.

♌️ ЛЬВЫ, может возникнуть беспокойство. Вам может казаться, что события идут не так, как надо. Возможны недоразумения с конкурентами. В финансовом плане день очень неплохой – удастся неплохо заработать. Но с решениями финансового плана требуется осторожность. Не тратьте средства, которые вам не принадлежат.

♍️ ДЕВЫ, будете принимать участие в решении проблем близких людей. В семье воцарится гармония и доверие. Прекрасный день, чтобы общаться с партнером по браку или любимым человеком. Возможно, вы будете обсуждать вопросы, связанные с работой – и можете вместе найти верное решение.

♎️ ВЕСЫ, будет много мелкой работы, рутины – и есть риск вымотаться, так и не сделав ничего выдающегося. Впрочем, это не совсем так. Ваши дела теперь в полном порядке и теперь можно строить большие планы. Экономьте силы. Обратите внимание на свое самочувствие – оно может сегодня пошаливать.

♏️ СКОРПИОНЫ, в профессиональном отношении день не особенно плодотворный. А вот в личной сфере может произойти нечто выдающееся. Вас видимо тянет на приключения. Можете закрутить небольшой, но бурный роман. Настроение сегодня будет хорошим, к тому же вас сопровождает везение. Однако возможно вы мечтаете о том, что нельзя осуществить.

♐️ СТРЕЛЬЦЫ, вы не ощущаете поддержки – один в поле воин. Но сил у вас сейчас достаточно, чтобы и в одиночку справиться с любимыми трудностями. Главное, не дайте эмоциям затмить разум, думайте головой. А лучший способ сохранить сегодня хорошее настроение – провести этот день, не затевая важных дел. Полезно общение с надежными друзьями и членами семьи.

♑️ КОЗЕРОГИ, вам требуются партнеры и союзники. Вместе с ними будет легче всего справиться с задачами, которые вам предстоит решить. Но не стоит обещать окружающим слишком многого в обмен на их поддержку. Нужно оставаться реалистом, если не хотите прослыть человеком, который не держит обещаний.

♒️ ВОДОЛЕИ, настроение у вас будет нервным. Возможно вы чего-то ждете, но желаемое событие никак не происходит. Или же вы рассчитываете на быструю помощь, а вам советуют немного потерпеть. Нервничать вам сейчас не из-за чего. У вас все складывается очень неплохо. Вероятны денежные поступления, а также покупки.

♓️ РЫБЫ, у вас хороший, продуктивный день. Настроение у вас будет оптимистичным. Иногда вы склонны себя жалеть и сомневаться в своих качествах – но это быстро проходит. Сегодня такой день, когда стоит заняться каким-то важным делом. У вас все получится.