31.08.2020 07:56

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября. Что ждет все знаки Зодиака

Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.



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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов в начале сентября появится много новых возможностей и предложений, придется выбирать из нескольких вариантов. С одной стороны это новые возможности, с другой - повышенное напряжение.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы первую неделю сентября проведут в ожидании. Это может быть либо неделя отдыха, либо вы начнете новое дело, новые отношения - и будете смотреть, как все развивается. Какие-то прежние дела, отношения, могут завершиться из-за чего вы можете ощущать легкую грусть.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов неделя станет продуктивной. Благодаря ясности мысли вы сможете разложить все по полочкам, составить стратегию, возможно, даже предвидеть какие-то события. Важно на этой неделе обращать внимание на события, быть внимательным к окружающим и тогда интуиция выведет вас на правильный путь.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут рассчитывать на то, что на этой неделе решится что-то важное. Станут известны результаты собеседования, поступления, конкурса, судебного разбирательства. Перепроверяйте поступающую информацию, есть риск, что осознанно или неосознанно, вас могут снабжать недостоверными данными.

Лев (23.07 - 23.08)

Неделя подарит Львам прилив энергии, которую хорошо потратить на интересное дело, на свое развитие, на улучшение жизни. При этом может ухудшиться взаимопонимание с окружающими. Но лучше не вступать в конфликт: он принесет разочарование и вам, и другим.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы соберут урожай с каких-то усилий, которые вы вкладывали долгое время. Поощрите себя, но без излишеств, иначе позже вы пожалеете о потраченных деньгах или лишних калориях. На этой неделе возможны поездки, путешествия, переезд. Полезным качеством будет терпение - и в отношениях с окружающими и в ожидании каких-то результатов.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов неделя будет наполнена ожиданием. Вы будете ждать удобного случая для воплощения в жизнь планов. Пока вы находитесь на паузе, можно потратить время на восстановление, отдых перед новыми свершениями. Период благоприятен для удаленной работы, командировок.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы могут оказаться в новой среде, среди нового окружения. Это может быть новая работа, дальняя поездка. Вас ждет успех в социальном плане, признание окружающих. Инициативы на этой неделе окажутся плодотворными, если вы будете решительно настроены.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов будет тянуть назад в прошлое, так что, возможно, придется погрузиться в него, чтобы изменить свое отношение к событиям, что-то отпустить. Не исключены конфликты с женщинами. На работе разгрести завалы помогут единомышленники. Также в рабочей сфере может появиться что-то многообещающее, новый проект. Успех придет к тем, кто будет трудиться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам придется адаптироваться к новым событиям, неожиданным новостям. В любом случае неделя выдастся очень насыщенной и наполненной событиями. Чтобы вас не поглотила суета, отделяйте важное от несущественного и не тратьте на это нервы и время. Не исключены сложности в общении с людьми, которые удастся пережить легче, если вы не будете стараться кому-то понравиться.

Водолей (21.01 - 20.02)

На Водолеев на этой неделе может навалиться дополнительная ответственность. Не обойдется без форс-мажоров, перемен - новая должность, новый фронт работ. Неделя может быть богата на семейные праздники, хорошие новости от родственников. Есть вероятность, что обострятся какие-то нездоровые привычки, трудно будет противостоять соблазнам.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут рассчитывать на везение и приятные эмоции на этой неделе. Можно рассчитывать на хорошие новости в сфере финансов. При этом не исключено, что вас не будет устраивать что вы тратите слишком много времени на заработок. На этой неделе могут сдвинуться с мертвой точки какие-то старые дела.