28.08.2020 07:23

Гороскоп на 28 августа. Сегодня время сделать ставку на выгоду и разум

День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.



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Период также благоприятен, чтобы начать новое дело, провести переговоры, заняться сверхурочной работой.

Овен (21.03 - 20.04)

Смелость поможет решить Овнам любые неприятности. При этом для полной эффективности ваши действия должны быть конкретными и выверенными, без вовлечения переживаний. За делами старайтесь не отдаляться от близких.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня у Тельцов повышен риск конфликтов, особенно с теми, кто пытается дать совет. Не исключено, что разговоры будут проходить на повышенных тонах. Чтобы быть продуктивным, постарайтесь успокоиться и сосредоточиться.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В эту пятницу вопросы хорошо решать коллективно, особенно, если они масштабные. Смело устраивайте мозговой штурм среди друзей или сослуживцев: в череде идей вы найдете наилучший выход.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков день подходит для того, чтобы тщательно обдумать стратегию достижения важной для вас цели. После того, как вы определитесь с конкретными шагами, постарайтесь делать что-то для продвижения хоть и понемногу, но каждый день.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня у Львов отличный день для проведения переговоров и заключения новых сделок. В первую очередь это касается тех, чья работа связана с финансами. Главное - не стесняться проявлять свой артистизм, целеустремленность и большие амбиции.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня для решения проблем Девам потребуется комплексный подход. Представителям знака мало расправиться с одной наболевшей неприятностью, захочется объединить все сложности в единую кучу, чтобы распрощаться с ними одним махом. Главное - подходить ко всему ответственно и вовремя делать выводы о том, "как не надо поступать".

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня у Весов может активизироваться умение все замечать и предвидеть развитие событий. При этом ваши врожденная наблюдательность и перфекционизм помогут добиться высот. На пути к ним не забывайте взвешивать свои поступки на предмет справедливости по отношению к окружающим.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов сегодня на первый план выйдут рабочие вопросы, решить которые вам помогут те, кто хочет завоевать ваше распоряжение. Расправившись с ними в первой половине дня вечер вы освободите для отдыха и развлечений.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам пригодится способность оставаться невозмутимыми даже тогда, когда на их жизнь обрушивается очередная лавина проблем. Любую незадачу вы сможете обратить себе на пользу и смаковать победу, рассказывая об этом знакомым.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня лучше избегать трудности и обходить сложные вопросы. Если же проблем избежать не удастся - обратитесь за помощью к близким людям, друзьям. Они не смогут отказать в помощи, если вы будете излучать благодарность и доброту.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям лучше проявлять рациональность, интеллект и логику. Ваша отстраненность от эмоционального восприятия мира позволит быстро принимать правильные решения, полагаясь на собственный ум.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб не исключены кризисные ситуации, но они смогут комфортно себя чувствовать в потоке трудностей и неразберихи, а сложности на вашем жизненном пути еще больше раззадорят в вас чувство авантюризма. В этом вам поможет дар справляться с несколькими делами одновременно.