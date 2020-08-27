27.08.2020 07:10

Гороскоп на 27 августа. Вдохновение для Овнов, креативность - для Скорпионов

День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.



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Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут испытывать чувство вдохновения и азарта до самого вечера. Однако не стоит суетиться там, где вы до конца не продумали детали плана. День будет удачным, если к повседневным вещам применить креативный подход, а в разговорах использовать максимальное дружелюбие.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут потерять интерес к партнеру, своим принципам и ценностям. Ваше настроение может меняться, как приливы и отливы. Звезды советуют не менять все одномоментно. Дайте себе время разобраться. Можно начать с перемен имиджа, привычек.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы добьются успеха, если будут поддерживать личностные контакты с людьми, возникающие в процессе неофициальных отношений. Однако старайтесь не распространять слухи и не обманываться в своем стремлении установить доверительный контакт.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Ракам желательно не сорить деньгами и не расточать время, однако старайтесь не быть скрягой по отношению к близким. Сегодня день будет благоприятным, если вы сможете установить меру в проявлении щедрости души.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня склонны быть решительными - вы демонстрируете здоровую амбициозность на работе и дома. Вас ценят как успешного и предприимчивого сотрудника, знающего цену своему труду и умеющему отстаивать собственные интересы.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девы смогут приспособиться к новым жизненным поворотам. Ваше честолюбие поможет добиться карьерного роста и закрепить за собой прочные позиции. Звезды советуют не проявлять излишнюю инициативу с первого дня. Не высовывайтесь и получше осмотритесь, чтобы избежать лишних проблем.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут удачно инвестировать в собственное продвижение и рекламу. Ваши нестандартные идеи и свежие знания заставят забыть о трудностях на пути к цели и финансовому успеху. При этом высоких результатов вы сможете добиться исключительно честным способом, не обманывая и не подставляя других.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионам удастся поддержать на высоком уровне свою креативность. События дня принесут оптимистичное настроение. На работе вы будете демонстрировать воплощение карьерных амбиций, но в то же время проявите нетерпимость к лести или комплиментам.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут впасть в меланхолию, если кто-то попытается ограничить сегодня их свободу. Звезды советуют представителям знака вести себя тактично, чтобы не обескуражить откровениями своих близких. Постарайтесь разнообразить досуг - сходите туда, где дано не были.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козерогам нужно опасаться переизбытка эмоций. Проявите благоразумность в вопросах бизнеса и финансов. Сейчас важное время, когда вы смело можете заниматься оформлением договоров и контрактов, если возьмете все под свой контроль и не забудете перестраховаться несколько раз.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня потребуется соблюдать баланс интересов и дипломатичность. Можно показать, что вы человек принципа и придерживаетесь определенного этического кодекса. Поэтому отстаивать выбранные позиции нужно стараться таким образом, чтобы реже конфликтовать с партнерами по бизнесу.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня пристальное внимание сторонних к событиям вашей жизни будет вызывать у вас чувство неловкости и казаться подозрительным. Вечером необходимо проявить осторожность в поездках и общении.