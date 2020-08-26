26.08.2020 07:10

Гороскоп на 26 августа. Тельцам не стоит беспокоиться, Водолеям - работать на износ

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.



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Овен (21.03 - 20.04)

Если вас захватила какая-то идея - идите к ней, но двигайтесь осторожно. Шаг - остановка - анализ ситуации. Так вы сможете обезопасить себя и вовремя понять, если нужно будет изменить направление. В целом же день благоприятный для активных действий, бизнеса, новых начинаний, обучения.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам не стоит беспокоиться. Даже, если их одолевают мелкие тревоги и сомнения, в главном у них все хорошо. Сосредоточьтесь на том, что хорошего у вас уже есть, а новое тоже появится через время.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы смогут легко решить вопросы, связанные с походами в госучреждения, больницы, оформлением документов, справок. День будет еще продуктивнее, если к вечеру вы сможете решить вопросы, связанные с организацией своего времени. Усилия не пропадут зря - тайм-менеджмент в будущем ощутимо облегчит вашу жизнь.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки сегодня могут сознать важные вещи. Вряд ли вас порадует то, что вам открылась ситуация такой, какая она есть, но поразмыслив, вы поймете, что это хорошо, поскольку станет ясно, в каком направлении двигаться. Чтобы пережить трудные моменты - поделитесь своими чувствами и опасениями с близкими людьми.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вам может понадобиться поддержка. Даже, если ничего серьезного не случилось, позволить себе принимать заботу и любовь близких - это большое удовольствие. Позвольте окружающим проявить свое внимание, не стесняйтесь говорить о своих потребностях. Для тех, кто вас любит это совсем не обременительно, а, наоборот, в радость.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам придется решать накопившиеся дела. Чтобы они не сбили вас с ног лавиной, перед тем, как приступать, разделите их на первостепенные и неважные, определите их срочность. Расправиться с ними реально, если составить четкий план. Не бойтесь обращаться за помощью.

Весы (24.09 - 23.10)

Выигрышная сторона Весов - умение налаживать контакт и общение. Сегодня эти качества пригодятся и дадут свои плоды. Вы сможете завоевать расположение окружающих, укрепить свои позиции на работе. Люди не могут устоять перед вашим обаянием, они чувствуют искренний интерес и участие.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионов сегодня может одолеть несвойственная им легкомысленность. Что ж, немного легкости не повредит. В таком настроении вы можете обнаружить, как сами собой решатся какие-то вопросы, наладятся контакты. День благоприятен для покупок, которые принесут вам приятные впечатления.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Среда на первый взгляд - обычный рутинный день для Стрельцов. Но у них появится шанс перекроить ситуации и события и повернуть их в новое, продуктивное и вдохновляющее русло, если получится прожить их осознанно. Для этого в моменты, где раньше приходилось пасовать или жертвовать своими интересами, расслабьтесь и поступите по-другому.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов сегодня порадуют родные. Хорошие новости поднимут настроение и придадут сил на новые свершения. Но в потоке позитивных эмоций, оставайтесь внимательными. Тщательно перепроверяйте важные документы, цифры, записывайте важные планы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям, которые в последнее время живут, выкладываясь на 150%, стоит остановиться и отдышаться. Не факт, что вас ждет вознаграждение за ваши старания, а вот проблемы со здоровьем и хроническая усталость - это более вероятная перспектива. Попробуйте выкроить кусочек спокойствия и отдыха только для себя, даже, если кажется, что это нереально.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб в последнее время поглощает суета. Их способность, время от времени подниматься на поверхность за глотком свежего воздуха поможет преодолеть непростой период, полный забот и разных задач. Выберите правильный ритм, как марафонец на забеге, и следуйте вперед. Темная полоса закончится вскоре.