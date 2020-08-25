25.08.2020 07:12

Гороскоп на 25 августа. Овнам помогут единомышленники, Скорпионам - быстрота реакции

25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.



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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам необходимо найти единомышленников, которые помогут воплотить самые смелые идеи в жизнь. Подумайте над созданием идеальной команды. Сотрудничество с Козерогами и Раками станет для вас наиболее продуктивным.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы смогут обернуть любую ситуацию в свою пользу и добиться финансового благополучия даже там, где маститые предприниматели не замечают возможностей. Вечером позвольте себе предаться философским размышлениям или расслабиться под хорошую музыку.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Звезды советуют Близнецам прекратить растрачивать свою энергию на общение и мотивацию окружающих. Вам необходимо разобраться в сути вещей, которые происходят в вашей жизни. Также полезным будет составить четкий план действий и график на предстоящую неделю.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня полезно заняться самопознанием. Несмотря на то, что этот процесс длится всю жизнь, осмысление своих психо-физических особенностей может пригодиться для построения отношений в карьере и личной жизни. Понимание себя позволит ощутить полноту жизни и научиться управлять некоторыми событиями.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня у Львов может неожиданно возникнуть желание погрузиться в размышления и раздумия. Доверяйте своей интуиции, ищите новые пути получения вдохновения - это может быть фотоискусство, вязание, кулинария - все, то, что приносит вам силы и поднимает настроение.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам лучше провести свободное время в занятиях, которые позволят ни о чем не думать. Чтобы перезагрузить свои мысли можно посвятить время чтению, пройти несколько уровней любимой компьютерной игры или пообщаться с близкими. В состоянии расслабления вас могут внезапно посетить удачные идеи.

Весы (24.09 - 23.10)

Иногда Весы способны ощутить мотивацию, даже занимаясь монотонной работой, которая требует усидчивости и терпения. А если кроме результата вы получите похвалу коллеги или начальства - то вы сможете пожертвовать скучному занятию еще не один час своего внимания.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Активизировать Скорпионов сегодня способны непростые задачи, требующие особого подхода и блестящей логики, которой обладаете только вы. Для беспроигрышного достижения успеха представителям знака будет полезно развить быстроту реакции и остроту восприятия.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы смогут лучше понять задачу, если поставят себя на место другого человека. Удовольствие от воплощения желаний окружающих и эмпатия позволяет вам добиваться превосходных результатов. Главное - не забывайте хвалить маленького гения, который находится внутри вас.

Козерог (22.12 - 20.01)

Скованность Козерогов сегодня возможно устранить посредством спортивных занятий. Час в бассейне, прогулка на велосипеде или игра в сквош подарят незабываемые впечатления. Вечером можно отправиться на танцы в приятной компании.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня увидят, как их цели начнут обретать реальные очертания. Для еще большего оптимизма вам необходимо научиться получать приятные впечатления буквально из всего, что вас окружает. Во время работы переключайте внимание на пейзаж за окном, ощущайте, комфортно ли вы сидите, полюбуйтесь картиной на стене. Такая подзарядка очень важна для вас.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы захотят ощутить пользу от своих действий. Представителям знака будет особенно приятно услышать похвалу за помощь по работе или совет другу. Это ощущение подарит уверенность в собственных силах.