Гороскоп на сегодня, 22 августа. У Рыб - важное решение, у Дев - рациональность

Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня Овны способны молниеносно принимать решения. Окружающие не всегда способны поспевать за вашими импульсивными и спонтанными действиями. Последствия от таких методов решения дел не всегда могут удовлетворить представителей знака. Зато и сожалений в душе Овнов нет, ведь они всегда делают то, что считают нужным.
Сегодня харизматичные Тельцы смогут заинтересовать окружающих своими даже самыми незначительными проблемами так, что другие представители Зодиака ринуться вам помогать. Впрочем, не спешите конфликтовать с теми, кто выступает только советчиком. Звезды советуют с благодарностью принимать и такой вид содействия.
Сегодня даже элементарные решения могут казаться вам сверхсложной задачей. Не разрывайтесь между двумя "Я" своего характера, ищите третий вариант. А еще лучше - принять взвешенное коллективное решение. Так вы сможете сделать выбор быстрее и веселее.
Рак способен разрешить все задачи самостоятельно, без посторонней помощи и сторонних наблюдателей. Впрочем, вы склонны принимать решения на эмоциях и слишком чувствительно реагировать на поражения. Не будьте пессимистами, ведь действие во всяком случае лучше бездействия. Начните с малого, серьезные дела решаются постепенно.
Сегодня Львы способны продемонстрировать великолепные актерские задатки. Вы оперативно реагируете на колкие замечания, легко показываете свое превосходство, умеете расположить и привлечь к себе внимание незнакомых людей. Звезды советуют вам быть сдержаннее, чтобы ваш эгоцентризм не обошелся вам слишком дорого.
Девы даже в выходной день не прочь покритиковать окружающих. Ваше стремление к перфекционизму похвально, однако порой делает вас приторно скучными даже для близкого окружения. Поработайте над принятием действительности со всеми ее недочетами. Рациональность - ваш ключ к успеху.
Сегодня Весы не захотят решать что-то в одиночестве. Постарайтесь не перебирать в голове варианты слишком долго и не раздувать проблему до необъятных размеров - выходные проведите активно и весело. Позвольте дню складываться максимально спонтанно.
Скорпионы проявят свое бесстрашие и героизм в планировании досуга и решении всевозможных проблем. Вы способны буквально терроризировать родных ценными указаниями и установлением сроков решения дел. Сегодня постичь вас способен либо другой Скорпион либо мироздание.
Стрельцам будет сложно сосредоточиться на одной идее. Сегодня - тот день, когда захочется быть в центре внимания и не пропустить ничего важного. Главной проблемой могут стать ваши обещания, которые также захочется выполнить.
Сегодня Козероги могут сопротивляться изменениям. Возникнут сложности с расслаблением для тех представителей знака, которые находятся в отпуске. Чтобы избавиться от возрастающего напряжения, прекратите оценивать свою жизнь только по числу достижений. Это во многом ограничивает вас на пути к подлинному счастью.
Водолеи смогут немного отвлечься от работы и насладиться свободой. Им выпадает прекрасный день, когда даже нерешенные проблемы не смогут испортить им настроение. Всё новое в своей жизни вы встречаете с энтузиазмом, поэтому способны зарядиться чистой энергией на будущую неделю.
Рыбы стоят на пороге важного решения, которое может изменить жизнь. Звезды советуют вам быть последовательными, не меняйте своего мнения в последнюю минуту, решительно доводите все начатое до конца и доверяйте своей интуиции.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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