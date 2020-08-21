21.08.2020 07:45

Гороскоп на сегодня, 21 августа. Как знакам Зодиака справиться с нестабильной энергией лунных суток

. Это третий лунный день в знаке зодиака Девы, который обещает стать днем борьбы и периодом возможных конфликтов между близкими людьми. Чтобы не не портить настроение ни себе, ни окружению, перенаправьте свою энергию на физические упражнения.



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Овен (21.03 - 20.04)

Высокочастотная энергия Овнов может быть чрезмерно деструктивной без векторной направленности и тактической гибкости. Сегодня необходимо учитывать все детали ситуации и действовать без риска и необдуманных экспериментов.

Телец (21.04 - 20.05)

День Тельцов будет зависеть от тактики, выбранной накануне. Если вы решили действовать спокойно и обдуманно - эти лунные сутки сложатся для вас удачно. Если проявите напор и спешку - будет нелегко сгладить все острые углы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы могут ощутить неуверенность в себе и окружающих людях. При всей накаленности обстановки постарайтесь сохранить доверие к партнеру, говорите спокойным тоном, в доброжелательной манере, не пытаясь навязать свое мнение или упрекнуть избранника.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут продемонстрировать себя ревнивыми и раздражительными, бескомпромиссными и тревожными. При невозможности смирять в себе буйство чувств, вам предстоит идти к прогрессу через кризис и внутренний конфликт.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов этот день припас множество трудностей и испытаний, которые поставят ваши планы в неопределенное состояние. К тому же, могут наметиться сложности во взаимоотношении с близким человеком, чьи интересы вам никак не захочется разделять.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев намечается трудоемкая пятница. Ваши планы буквально расписаны по часам, что сулит беспокойство в том случае, если что-то вдруг пойдет не так и потребуется экстренная помощь друзей. Вычеркните или перенесите ряд незначительных задач, позвольте себе немного расслабиться.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы могут одержать победу в непростой игре. Ваш энтузиазм возрастает вместе с объемом задач, которые вы взваливаете на свои плечи. Похоже, вы решили испытать себя на прочность. Звезды советуют вам опасаться иллюзий.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня сексуальная энергия Скорпионов будет неистощима. Если направить ее в рабочее русло, представители знака смогут покорить самую непреступную высоту. Вас не смогут остановить на вашем пути никакие испытания, личные или домашние неприятности.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам необходимо избегать проявлений лицемерия, авантюризма и гордыни. В общении с незнакомыми людьми вы можете ощущать себя в слабой позиции. Справиться с неприятностями поможет ваша вера в жизнь и способность быстро приходить в себя после разочарований и поражений.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня даже самые точные и спланированные действия Козерогов могут обернуться неожиданным результатом. Только терпеливость и трезвый ум могут помочь представителю знака Зодиака не упустить своей выгоды. Уже вечером вы снова обретете четкую жизненную позицию, не оторванную от реальности.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня многие Водолеи могут быть эмоционально неуравновешенными, а восприятие реальности несколько помутится. Не пытайтесь разрушить существующие стереотипы и программы в погоне за новыми ощущениями. Используйте энергию для альпинизма, путешествий или стремительного движения яхты при попутном ветре.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня во всех делах лучше придерживаться ранее проверенного сценария. Важнее слов окажутся ваши действия и глубокое интуитивное понимание вещей. Без спокойствия вы будете напоминать сосуд, в котором заложены все мирские возможности, но ничего не проявлено.