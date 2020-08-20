Гороскоп на сегодня, 20 августа.

У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
Люди могут высказывать в ваш адрес претензии и, возможно, захотят вступить в конфликт. Наша задача - отмежеваться от всего этого. При необходимости - игнорируйте оппонентов, однако не поддавайтесь на провокации.
Тельцам следует проявить терпение относительно поведения своих близких родственников. Не смейте повышать на них голос или грубо убеждать в своей правоте. Более того, велика вероятность, что сегодня правы они, а не вы.
Близнецам сегодня все-таки придется сделать то, что откладывалось на протяжении много дней. Изыщите наконец час-другой времени, но закройте этот вопрос, который то и дело давит на вас своим грузом.
Раков в этот день ожидает решение многочисленных дел, как по работе, так и по дому. Причем, все они будут срочными и важными. Чтобы все успеть, вызовите на подмогу своих друзей, они непременно придут на помощь.
Львов ждут приятные хлопоты. Получайте от них удовольствие, ловите каждое мгновение. Все сегодняшние мгновения будут неповторимыми и уникальными. Также не забудьте поблагодарить тех, кому вы за них обязаны.
Огорчаться по пустякам - точно не то, что вам сегодня нужно. Даже если что-то пойдет не так, как вы хотите, то спокойно это примите. Нельзя исключать и того, что день может пройти идеально. Но от вас это не будет зависеть.
У Весов во главе угла должно своять беспокойство о своем здоровье. Не дотягивайте до того, когда вас что-то начнет остро беспокоить. Идите к врачу прямо сейчас, пока исправить все очень просто и практически бесплатно.
Вас ожидают перемены к лучшему. Вы долго их ждали и абсолютно заслужили. Правда, положительные изменения будут иметь накопительный эффект, а потому полностью раскроются через некоторое время.
Стрельцов будет преследовать лень. Возможно, даже будут опускаться руки. Но если вы соберете волю в кулак, то добьетесь хороших успехов, придумаете несколько классных идей, которые вскоре и реализуете.
Козерогов ожидает рутинная занятость, которая будет выжимать все соки. Впрочем, если захотите, то вы сами добавите ярких красок и день пройдет на мажорной ноте, а потом плавно перейдет в такой же классный вечер.
Водолеям придется сегодня солидно потратиться, из-за чего вы изначально огорчитесь. Но не жалейте денег. В данном случае в отношении вас будет работать пословица "скупой платит дважды".
День станет очень удачным для всех начинай Рыб. Поэтому то, что хотели попробовать делать, начинайте именно сегодня. Удача будет полностью на вашей стороне, не упустите ее!
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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