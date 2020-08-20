20.08.2020 07:42

Гороскоп на сегодня, 20 августа.

У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты



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Овен (21.03 - 20.04)

Люди могут высказывать в ваш адрес претензии и, возможно, захотят вступить в конфликт. Наша задача - отмежеваться от всего этого. При необходимости - игнорируйте оппонентов, однако не поддавайтесь на провокации.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам следует проявить терпение относительно поведения своих близких родственников. Не смейте повышать на них голос или грубо убеждать в своей правоте. Более того, велика вероятность, что сегодня правы они, а не вы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня все-таки придется сделать то, что откладывалось на протяжении много дней. Изыщите наконец час-другой времени, но закройте этот вопрос, который то и дело давит на вас своим грузом.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков в этот день ожидает решение многочисленных дел, как по работе, так и по дому. Причем, все они будут срочными и важными. Чтобы все успеть, вызовите на подмогу своих друзей, они непременно придут на помощь.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов ждут приятные хлопоты. Получайте от них удовольствие, ловите каждое мгновение. Все сегодняшние мгновения будут неповторимыми и уникальными. Также не забудьте поблагодарить тех, кому вы за них обязаны.

Дева (24.08 - 23.09)

Огорчаться по пустякам - точно не то, что вам сегодня нужно. Даже если что-то пойдет не так, как вы хотите, то спокойно это примите. Нельзя исключать и того, что день может пройти идеально. Но от вас это не будет зависеть.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов во главе угла должно своять беспокойство о своем здоровье. Не дотягивайте до того, когда вас что-то начнет остро беспокоить. Идите к врачу прямо сейчас, пока исправить все очень просто и практически бесплатно.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вас ожидают перемены к лучшему. Вы долго их ждали и абсолютно заслужили. Правда, положительные изменения будут иметь накопительный эффект, а потому полностью раскроются через некоторое время.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов будет преследовать лень. Возможно, даже будут опускаться руки. Но если вы соберете волю в кулак, то добьетесь хороших успехов, придумаете несколько классных идей, которые вскоре и реализуете.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ожидает рутинная занятость, которая будет выжимать все соки. Впрочем, если захотите, то вы сами добавите ярких красок и день пройдет на мажорной ноте, а потом плавно перейдет в такой же классный вечер.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям придется сегодня солидно потратиться, из-за чего вы изначально огорчитесь. Но не жалейте денег. В данном случае в отношении вас будет работать пословица "скупой платит дважды".

Рыбы (21.02 - 20.03)

День станет очень удачным для всех начинай Рыб. Поэтому то, что хотели попробовать делать, начинайте именно сегодня. Удача будет полностью на вашей стороне, не упустите ее!