18.08.2020 06:45

Гороскоп на сегодня, 18 августа

Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.



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Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнов сегодня будут открыты буквально все дороги. Постарайтесь действовать логично, продуманно и трезво. Ваши подвиги сегодня вряд ли кто-то оценит.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы будут сегодня на одной волне с любимым человеком. В остальных вопросах напряжение может возрастать до предела. Звезды советуют сегодня меньше смотреть в зеркало.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В этот день карьера не будет мешать счастью в вашей личной жизни. Вечер лучше спланировать заранее, чтобы обеспечить себе приятные эмоции и избежать суеты.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня не лучший день для расширения сферы деятельности. Эмоции могут взять верх над вашей прагматичностью. Так что вы не сможете трезво оценить свои силы и возможности.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы наконец-то смогут разрешить все отложенные до сегодняшнего дня дела. Избегайте спешки и суеты, чтобы не наделать ошибок. Вечером вам улыбнется удача в амурных делах.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девы будут буквально нарасхват, но хлопоты по дому и на работе могут выводить из себя. Воздержитесь от действий, которые будут продиктованы эмоциями. Посвятите вечер отдыху.

Весы (24.09 - 23.10)

Весь мир сегодня будет вам улыбаться, дела будут идти легко и непринужденно. Не засиживайтесь в одиночестве, ведь тоска не красит никого. Выходите в общество и знакомьтесь с новыми людьми.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам необходимо принять решение, которое сыграет важную роль в будущем. Проявите выдержку и мудрость. Вечером вам необходим спокойный отдых вместе с семьей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Перед вами открыты двери для свершений в личной жизни. Звезды советуют посвятить время спорту, дому, помочь друзьям в решении вопросов. Не конфликтуйте - ссора закончится не в вашу пользу.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня день сложится благополучно, если вы избавитесь от обид по отношению к близким. Вы сможете достичь цели действуя планомерно. Стоит только выдохнуть и не опасаться подвохов от судьбы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Попробуйте достичь цели новыми методами. Вам и самому уже надоело ходить вокруг да около. Вы сможете добиться успеха, если оцените реальную картину происходящего.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День испытаний и провокаций для Рыб. Вы можете заметить, как человек, который еще недавно интересовался вами, изменил к вам отношение. Звезды советуют положиться на свою интуицию и сделать следующий шаг.