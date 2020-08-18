Гороскоп на сегодня, 18 августа

Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Для Овнов сегодня будут открыты буквально все дороги. Постарайтесь действовать логично, продуманно и трезво. Ваши подвиги сегодня вряд ли кто-то оценит.
Тельцы будут сегодня на одной волне с любимым человеком. В остальных вопросах напряжение может возрастать до предела. Звезды советуют сегодня меньше смотреть в зеркало.
В этот день карьера не будет мешать счастью в вашей личной жизни. Вечер лучше спланировать заранее, чтобы обеспечить себе приятные эмоции и избежать суеты.
Сегодня не лучший день для расширения сферы деятельности. Эмоции могут взять верх над вашей прагматичностью. Так что вы не сможете трезво оценить свои силы и возможности.
Львы наконец-то смогут разрешить все отложенные до сегодняшнего дня дела. Избегайте спешки и суеты, чтобы не наделать ошибок. Вечером вам улыбнется удача в амурных делах.
Сегодня Девы будут буквально нарасхват, но хлопоты по дому и на работе могут выводить из себя. Воздержитесь от действий, которые будут продиктованы эмоциями. Посвятите вечер отдыху.
Весь мир сегодня будет вам улыбаться, дела будут идти легко и непринужденно. Не засиживайтесь в одиночестве, ведь тоска не красит никого. Выходите в общество и знакомьтесь с новыми людьми.
Скорпионам необходимо принять решение, которое сыграет важную роль в будущем. Проявите выдержку и мудрость. Вечером вам необходим спокойный отдых вместе с семьей.
Перед вами открыты двери для свершений в личной жизни. Звезды советуют посвятить время спорту, дому, помочь друзьям в решении вопросов. Не конфликтуйте - ссора закончится не в вашу пользу.
Сегодня день сложится благополучно, если вы избавитесь от обид по отношению к близким. Вы сможете достичь цели действуя планомерно. Стоит только выдохнуть и не опасаться подвохов от судьбы.
Попробуйте достичь цели новыми методами. Вам и самому уже надоело ходить вокруг да около. Вы сможете добиться успеха, если оцените реальную картину происходящего.
День испытаний и провокаций для Рыб. Вы можете заметить, как человек, который еще недавно интересовался вами, изменил к вам отношение. Звезды советуют положиться на свою интуицию и сделать следующий шаг.
Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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