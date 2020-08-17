17.08.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 17 августа

Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Овну покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды предупреждают, что Овну не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, пришедшие в голову идеи обогащения будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Лучшим режимом, в котором Телец сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Телец сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от Тельца работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы рискуют что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды советуют Близнецам быть собранными и внимательными, даже несмотря на то, что день их к этому, увы, совершенно не склоняет.



Рак (22 июня – 23 июля)

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды предупреждают Рака, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Рак встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Рака свежую струю!



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Льву удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно нужно Льву как никогда.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Время работает против Девы: весь день она способна опаздывать куда-то. Ощущение, что она бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Деве может казаться, что еще чуть-чуть, и она все успеет... Но скорее всего, это будет самообман.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды предупреждают: окружающие будут провоцировать Весы на то, чтобы они вступили в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Весам потребуется немало времени, нервов и сил.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Скорпиона: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды советуют Скорпиону не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Стрельца есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды советуют Козерогу с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Козерогу преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В делах Водолей будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Водолею потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Водолей придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать. И правильно! В другой день у Водолея это получится лучше.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от них соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Рыбам стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы их игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.