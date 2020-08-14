14.08.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 14 августа

Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Овну будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие будут действовать так, как это нужно Овну. Для их же блага, конечно.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В любых делах Телец будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды предупреждают Тельца, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Близнецы будут считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Близнецам быстрее достичь результата. Идя на компромиссы, Близнецы добьются большего, чем если бы действовали напролом.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Рака не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды советуют Раку расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Раку сил и энергии на весь следующий день.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Лев продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В течение дня Деву может ожидать непростой разговор с людьми, от которых она зависит. Возможно, ее вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Девы далеко идущие последствия, и ей надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Деве удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мнение Весов будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к ним: «Что вы думаете по этому поводу?». Не стоит бороться с неизбежным: Весы отлично справятся с ролью эксперта и консультанта. Их опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Весов охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, их авторитет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпиона настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Скорпиону навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что нужно Скорпиону для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Дела, за которые Стрелец возьмется, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Стрельца немалую роль. Вот почему звезды советуют Стрельцу внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Стрелец просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Козерог попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит положение Козерога, как здоровое отношение к критике.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Водолея придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды советуют Водолею направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Перед Рыбами будет стоять непростая задача: им придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Рыбах хороший объект для поручений, и если Рыбы не отгородятся от них грудой собственных дел, им просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Рыб ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет – не так уж важно.