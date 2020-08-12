12.08.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 12 августа

Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Овен будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Овен не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Овен сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Тельца хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Тельца будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В течение дня Близнецы неожиданно могут почувствовать, что они что-то упускают из виду. Возможно, они не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеют всей информацией в делах, за которые взялись. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому Близнецам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах.



Рак (22 июня – 23 июля)

Ситуация в целом обещает складываться для Рака замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и Рак имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Рака удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.



Лев (24 июля – 23 августа)

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Льву стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды советуют Льву: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева сумеет убедить кого угодно в чем угодно – если она в этом лично заинтересована. Ее коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Дева сумеет преподнести как захватывающий детектив, а ее фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Девы это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Дева, не найти!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы должны гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути они встретят чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Весов окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды говорят, что если Весы не отступят, то рано или поздно достигнут своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Скорпиону мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Скорпиона в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Скорпиону бодрый настрой и заставит мобилизоваться.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Стрельца пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Стрелец заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Козерога потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Козерогу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Водолея будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за этот день Водолей, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Этот день звезды советуют Рыбам посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у них запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно – будет легче найти компромисс. Если же работа Рыб не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., им стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!