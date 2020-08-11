11.08.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 11 августа

Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Большую часть времени Овну придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Овен проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Тельца людьми достаточно остро. Сам же Телец может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: Тельцу надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут просто идеальным исполнителем! Они способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Близнецы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Близнецы-начальник может сделать – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Близнецы-подчиненный успеет переделать массу дел!



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Раку стоит собраться с духом и рискнуть. День вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!



Лев (24 июля – 23 августа)

Залогом успеха Льва в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Льву есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Льва в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День для Девы будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ей из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Дева почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят ее догадки. Но это не должно ее смущать: чем больше сведений – тем лучше! Дева будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут склонны судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые они примут, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Весах-начальнике, их подчиненным можно лишь посочувствовать! Для Весов не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у них припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Весам лучше не подходить. Да и по неважным тоже.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Залог успеха Скорпиона в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку Скорпион не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Скорпион может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Скорпион может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День Стрельца обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Стрельца переменами к лучшему в его жизни.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Козерогу не надо делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Лучше всего Водолею будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Водолей способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Водолею лучше держаться в стороне – его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Водолей вряд ли сумеет за ней успеть.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыб ожидает успех во всем, что связано с повышением их профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды советуют им заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где они еще не бывали. Рыбы имеют возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.