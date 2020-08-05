05.08.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 5 августа

Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Отличный день, когда все дела будут удаваться Овну легко, без лишнего надрыва. Овен будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что в жизни у Овна произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Овну провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды дарят ему заряд энергии и творческих сил.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Тельца – он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Тельцу необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Тельцу с его финансовым везением лучше вообще не заниматься.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды предвещают Близнецам подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают их в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Близнецов или их отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Близнецы получат лишь то, что сами заслужили. Плоды может принести их работа над проектом, в который они вложили свое время и силы, – возможно, они получат первую прибыль или же получат подтверждение того, что находятся на правильном пути.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку стоит весь день держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Рак рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды советуют Раку тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Рака к малознакомым людям должен стремиться к нулю.



Лев (24 июля – 23 августа)

Отношения Льва с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Лев будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Льва, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Лев не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Окружающие могут удивиться тому, насколько Дева мотивирована в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Она будет настроена не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что ее гороскоп наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы она ни взялась, Дева будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви – здесь Деве тоже пригодится ее умение опережать конкурентов и стремиться к победе.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Организованность у Весов будет на высоте! Они не склонны сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ними не поставлено, Весы поставят ее перед собой сами. Звезды наделяют их активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу они будут выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Весов будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует их высоким ожиданиям, Весы способны высказать ему это прямо в лицо.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День Скорпиона обещает быть полон общения: Скорпион будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Скорпиону, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Скорпион рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания – дар убеждения у него на высоте!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Этот день Стрельцу стоит посвятить текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды наделяют Стрельца внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот глобальные, ответственные задачи Стрельцу решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу будет интересно все вокруг, звезды наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Козерогу душу, выболтав свои секреты, – настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Козерог может посвятить этот день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки обещают оказаться удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды советуют Водолею решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп Рыб как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Рыбам нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, они уже давно хотели запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!