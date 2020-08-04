04.08.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 4 августа

Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп Овна не предполагает избытка реалистичности – Овен способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, Овен испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Овном и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Успех Тельцу принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп и не склоняет Тельца к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Телец предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды то и дело будут склонять Близнецов давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Близнецы будут это делать просто так, по велению души, когда их никто не просит. Ну а если уж к ним обратятся за помощью, то они сумеют отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное «но»: тем, кого они облагодетельствуют, надо приготовиться к активной критике с их стороны. Близнецы безжалостно укажут на все их ошибки и недочеты.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды предвещают Раку не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Рак будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Раку необходимо свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.



Лев (24 июля – 23 августа)

День, когда с самого утра все может валится у Льва из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, – это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Льва к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Лев рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Льву придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды, увы, не будут ее к этому склонять. Ее нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Девы, ей придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды будут требовать от Весов внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ними рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Весов понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Весам придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Весы перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды советуют Весам, если это в их силах, помочь, – сделанное добро обязательно к ним вернется, а мир станет светлее и лучше.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Окружающие способны вылить на голову Скорпиона немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Скорпиона будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Скорпиону огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды предупреждают Стрельца о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Стрельца ущерб, звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В Козероге проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо Козерог будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Cделанные покупки способны радовать Козерога долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Во всех делах на первом месте у Водолея будет стоять свое «Я»! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Водолей будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Водолея вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам уделить особое внимание близким людям. Даже если у них много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто им дорог. Возможно, Рыбы уже давно не разговаривали с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Рыбам не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в их сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?