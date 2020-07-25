25.07.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 25 июля

Если в делах наметилась пробуксовка, проявите гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды предвещают Овну день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Овну придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Овна немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В общении с людьми у Тельца возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, отношения Тельца с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Тельцу стоит поискать в общении золотую середину!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Отличный день, который подарит Близнецам заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Близнецам достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к ним, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать Близнецов в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».



Рак (22 июня – 23 июля)

Этот день звезды советуют Раку посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Раку умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Рак одинок, у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.



Лев (24 июля – 23 августа)

Тяга Льва к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Льва может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Лев способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: Лев может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может демонстрировать упрямство: ее практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать ее также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Дева способна горы свернуть. Гораздо хуже, если Дева разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ей в голову взбредет. Последствия ее импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способны демонстрировать фатализм во всем, за что бы они ни взялись, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Весы могут неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет их в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Весам надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самим не плошать. Если они будут добросовестно выполнять все, что от них зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Скорпион столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды советуют Скорпиону поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Скорпион почувствует себя намного счастливее!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп Стрельца благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его там, где Стрелец может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Стрельца к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Нспешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Стрельца есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды предвещают Козерогу день, благоприятный для запуска новых проектов. Начатые дела будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Козерог может смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Козерога будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Водолея будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды предупреждают Водолея о том, что справедливость – это хорошо, но главное – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в их пользу, и не исключено, что в каком-то проекте их ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды дарят Рыбам энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом они могут только побеждать!