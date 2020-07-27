27.07.2020 07:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 27 июля

Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Энергичности Овна окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Овен кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Овна в том, что, за что бы он ни взялся, все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Неожиданные трудности могут застать Тельца врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды наделяют Тельца такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Телец сумеет договориться.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Настоящей музыкой для Близнецов будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, им будет даваться с трудом. Вот почему звезды не советуют Близнецам полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться им на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Близнецы не пожалеют. Они способны на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!



Рак (22 июня – 23 июля)

Уверенность Рака в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Рак способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды предупреждают, что даже если Рак уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Рак сможет преуспеть.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Лев способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Льва, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды обещают, что достаточно Льву встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп Девы будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет ее живым воображением, благодаря чему Дева сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ей звезды, – это спонтанность чувств: Дева может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Девы будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим ее сердце биться быстрее.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды советуют Весам воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. День идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды предоставляют Скорпиону хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Скорпион будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Скорпиону завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды дарят Стрельцу успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Стрелец затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Стрельцу не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Козерогу не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Водолей будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Водолея, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Водолей действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В гороскопе Рыб будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать их меньше всего – Рыбы уверены в своей правоте и во всем, что они делают. С одной стороны, такой настрой способен помочь им в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ними сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Рыб совета. Рыбы охотно сыграют роль мудрого наставника: поделятся опытом, поддержат и помогут!