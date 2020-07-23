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23.07.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 23 июля

Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Если у Овна не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Овен может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Овен способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Овну не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют ему не откладывать разговор на другой день. Телец сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее им будет за это дело взяться: их гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Близнецов вмешательства, они способны затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Близнецам ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды советуют Близнецам как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Рака вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Лев (24 июля – 23 августа)
Звезды предупреждает Льва о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Лев не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Льву будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дела у Девы обещают складываться удачно даже без особенных усилий с ее стороны! Это один из немногих дней, когда желания Девы будут совпадать с ее возможностями. Не исключено, что судьба порадует Деву приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Дева планировала крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для нее должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много они могут наделать ошибок. Если же Весам все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Скорпион будет пользоваться повышенным спросом! Звезды советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Скорпиона будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу стоит посвятить день обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Стрельцу не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Стрелец способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Наибольший успех в любых делах Козерогу принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Козерогу стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп Водолея обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Водолея решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Водолею по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды предупреждают Рыб о том, что между ними и их планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Рыбы думали, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что их планы потерпят крах. Просто Рыбам придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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