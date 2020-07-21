21.07.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 21 июля

Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В гороскопе Овна будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Овен будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Овен не останется внакладе – благодарность окружающих поднимет Овна и в чужих, и в собственных глазах.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Тельцом, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Тельцу будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Тельцу не нравится такое положение дел, звезды советуют ему проявлять твердость, говоря окружающим «нет» и мешая им сесть себе на шею.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День будет склонять Близнецов к бурной деятельности, но им необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно Близнецам легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Близнецы могут ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который они знают как свои шесть пальцев! Вот почему звезды советуют им взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Рака приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Рак будет ощущать себя не в своей тарелке. Ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.



Лев (24 июля – 23 августа)

Поведение Льва во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если день не поставит перед Львом никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Лев покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!



Дева (24 августа – 23 сентября)

В жизни Девы возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Деве не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Деву в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды советуют Деве меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что ее окружает. Проявив организованность, Дева положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Весам достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение сделает все остальное: Весы получат истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет им отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день их все равно не склоняет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды не советуют Скорпиону браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Скорпиону придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Скорпиону необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Стрельцу придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Стрельца как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды предвещают Козерогу отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Козерог способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды советуют Козерогу не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличительной чертой в гороскопе Водолея может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Водолею будет сложно принять любое решение, даже если от него потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от него стремительных действий, Водолей рискует «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, ему необходимо сохранять хладнокровие. А лучше – избегать любых ответственных шагов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Ситуация может заставить Рыб отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды советуют Рыбам смириться. Поступившись чем-то, Рыбы не пожалеют – со временем это способно приблизить их к цели и обеспечить успех. А вот чего Рыбам точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.