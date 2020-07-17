17.07.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 17 июля

Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Овен поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: «Охота пуще неволи».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца могут ожидать разнообразные сюрпризы! В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Тельца настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов лучше не провоцировать! Даже несмотря на их кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самим Близнецам может показаться, что они – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Близнецов – так всем будет лучше!



Рак (22 июня – 23 июля)

Самый эффективный путь для Рака – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Раку следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.



Лев (24 июля – 23 августа)

Творческий порыв может накатить на Льва совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Льва с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Деву с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут ее, но это не помешает Деве сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Дева не будет раздражаться на досадные помехи.



Весы (24 сентября – 23 октября)

День у Весов в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В жизнь Скорпиона ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Скорпиона увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Скорпиона еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды будут благосклонны к Стрельцу! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Стрельца вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Стрельца убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся интуиция.



Козерог (22 декабря – 20 января)

С самого утра в душе у Козерога начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Козерог могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Козерога вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День у Водолея обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Водолею прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Водолей будет еще долго сожалеть об этом.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время им захочется провести дома, однако в течение дня планы Рыб могут неоднократно меняться. Хоть сами Рыбы и не настроены проявлять инициативу, но с удовольствием примут предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Рыбам по-настоящему комфортно.