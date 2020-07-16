16.07.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 16 июля

День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Овну полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Тельцу следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы могут осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.



Рак (22 июня – 23 июля)

Взгляды Рака будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Раку будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Рак по своей воле влезать будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.



Лев (24 июля – 23 августа)

В голову Льва может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Льву и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, имеет хорошие шансы реализоваться.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Даже в занятии обычной бухгалтерией Дева может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Девизом дня у Весов станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день они будут испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Весов все это будет носить характер игры, в которой им хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого» Единственное, за что Весам ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В душе Скорпиона проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Скорпиону подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности нет. Ну, или почти нет.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Творческий потенциал Стрельца достигнет максимума! В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. У Стрельца есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Перед Козерогом редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Козерогу захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Ничто не сможет испортить Водолею настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Водолея на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Водолея из-за них меньше не станет.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Рыб в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды будут склонять Рыб к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!